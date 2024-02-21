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11:22, 21 февраля 2024Спорт

В «Барселоне» завелся крот

Тренер «Барселоны» Хави занялся поисками крота в команде из-за сливов информации

Фото: IMAGO / Henning Rohlfs / Globallookpress.com

Главный тренер «Барселоны» Хави занялся поисками крота в команде из-за сливов информации из раздевалки в СМИ. Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Хави Мигел.

«Уже два месяца продолжается охота на ведьм в раздевалке. Ищут крота. Все, что появляется в медиа, — правда. Это не новая проблема. У Хави одна цель — найти крота», — рассказал журналист. По словам Мигела, главный тренер каталонцев проверял телефоны членов тренерского штаба на предмет общения с репортерами. Отмечается, что он делал это с их разрешения.

При этом футболисты сине-гранатовых уверены, что крот находится именно в тренерском штабе. «Это самое серьезное. На последних собраниях Хави с командой не было никого из штаба. Только Хави и игроки. Всего прошло три таких встречи», — заявил Мигел.

21 февраля «Барселоне» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 23:00 по московскому времени.

В январе этого года Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона-2023/2024. Тренер заявил, что хотел покинуть команду, так как чувствовал, что его работу не ценят.

Хави возглавил сине-гранатовых в 2021 году. В сезоне-2022/2023 специалист завоевал первые титулы вместе с клубом — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

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      Андрей Стрельцов
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