Тренер Хави заявил, что принял решение уйти из «Барселоны» в начале сезона

Испанский тренер Хави признался в желании уйти из «Барселоны» в начале сезона-2023/2024. Его слова приводит Marca.

Специалист заявил, что давно принял решение об уходе из команды, так как чувствовал, что его работу не ценят. «Дело не в том, чтобы выдержать давление. Мы пришли в один из самых сложных моментов. Не думаю, что наша работа когда-нибудь будет оценена по достоинству», — посчитал он.

28 января Хави объявил об уходе из команды по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как «Барселоне» нужна смена направления.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.