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18:24, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили New York Times в распространении «российской пропаганды»

В ВСУ обвинили The New York Times в распространении «российской пропаганды»

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Спикер группировки «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой обвинил издание The New York Times (NYT) в распространении «российской пропаганды» из-за информации о количестве бойцов ВСУ, попавших в плен после отступления из Авдеевки. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу (...) Но, к сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований», — заявил военный.

Лиховой отметил, что, по его информации, «некоторое количество военнослужащих не вышло на связь» после выхода из Авдеевки. При этом он не согласился с информацией NYT о попадании в плен до тысячи солдат.

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Ранее украинские военные в беседе с NYT сообщили, что при отступлении из Авдеевки до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести. В материале отмечалось, что это «разрушительная потеря», которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

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