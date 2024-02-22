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14:13, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев сравнил визит Карлсона в Россию с посещением Земли марсианами

Блогер Лебедев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг визита Карлсона в Москву

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о визите американского журналиста Такера Карлсона в Москву. В выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте», он сравнил посещение Карлсоном Москвы с колонизацией марсианами Земли.

«Ну все, марсиане колонизировали Землю и наконец-то публикуют репортажи о том, что у нас тут есть магазин "Ашан", "Вкусно — и точка", и это дико важно. Раньше марсиане нас не посещали, и вся цивилизация, вся вселенная не знала, что у нас здесь тоже форма жизни», — поиронизировал он.

Лебедев признался, что не понял ажиотажа вокруг визита Карлсона в Москву в СМИ. Он предположил, что если бы такие же видео снял российский журналист о США, то это не вызвало бы в стране никакого интереса. «Потому что они (жители США — прим. «Ленты.ру») и так знают, что у них хорошо, что плохо, и их не парит мнение других людей», — заявил блогер.

Ранее Карлсон опубликовал серию видео о Москве, в которых он описал свои впечатления от города. Журналист высоко оценил столичное метро, отметив, что станция «Киевская» выглядит лучше, чем метрополитен в США. Кроме того, он похвалил еду из сети ресторанов «Вкусно — и точка» и удивился низким ценам и разнообразию продуктов в гипермаркете «Ашан».

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      Мария Большакова
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