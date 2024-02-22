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17:23, 22 февраля 2024Спорт

Бывший футболист сборной России подписал контракт с «Уралом»

Бывший футболист сборной России и «Ростова» Алексей Ионов перешел в «Урал»
Алексей Ионов

Алексей Ионов. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Бывший игрок сборной России Алексей Ионов подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщается на сайте клуба из Екатеринбурга.

35-летний полузащитник перешел в команду на правах свободного агента. Ионов будет играть под 11-м номером.

В декабре Ионов покинул «Ростов», за который выступал с 2017 по 2020 год и с лета 2023-го. В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги футболист провел 14 матчей и отметился одной результативной передачей.

Ранее Ионов также представлял «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, «Анжи», «Кубань» и «Зенит». Вместе с петербуржцами он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Ионов выступал с 2011 по 2021 год, провел 39 матчей и забил четыре мяча.

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