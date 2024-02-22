Геймеры подали в суд на разработчика Call of Duty

The Verge: геймеры Call of Duty обвинили Activision в создании монополии

Профессиональные геймеры подали в суд на создателя игр серии Call of Duty студию Activision. Об этом сообщает издание The Verge.

Антимонопольный иск был подан Гектором Родригесом и Сетом Абнером — киберспортсмены известны под никами H3CZ и Scump. Они заявили, что студия Activision Blizzard создала «стопроцентную монополию», фактически заставляя их вступать с компанией в финансовые отношения.

По словам истцов, до появления Call of Duty League — лиги киберспортсменов Activision — любая группа лиц могла создать турнир по игре. В 2016 году компания купила фирму Major League Gaming, оставив только один официальный турнир по игре. В иске геймеры обвинили разработчиков Call of Duty в монополизации рынка и потребовали компенсацию в размере 680 миллионов долларов.

В материалах говорится, что стоимость места в лиге обходилась каждой команде от 20 до 25 миллионов долларов. Также киберспортивным организациям приходилось делиться с Activision 50 процентами доходов. «Мы будем решительно защищаться от этих претензий, которые не имеют под собой ни фактической, ни юридической основы», — заявил представитель Activision Blizzard Делани Симмонс.

В конце декабря 2022 года геймеры из США подали в суд на Microsoft, рассчитывая помешать корпорации купить компанию Activision Blizzard. По словам истцов, после покупки студии Microsoft получит возможность поднимать цены и ограничивать выпуск игр.