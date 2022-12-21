Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:24, 21 декабря 2022Экономика

Геймеры захотели помешать Microsoft купить разработчика Call of Duty

Геймеры из США подали в суд на Microsoft из-за плана по покупке Activision Blizzard

Фото: Marcus Urbenz / Unsplash

Геймеры из США подали в суд на Microsoft, рассчитывая помешать корпорации купить компанию Activision Blizzard — разработчика серии игр Call of Duty, пишет Reuters.

Речь идет о частном иске от лица 10 граждан, переданном в суд в Калифорнии. По версии истцов, Microsoft со своей сделкой нанесет ущерб конкуренции в индустрии, а компания получит возможность поднимать цены и ограничивать выпуск игр. Представитель обратившихся в суд граждан заявил, что рынок хотят защитить от сделок, которые в долгосрочной перспективе нанесут ущерб потребителям.

В начале декабря запланированную сделку уже потребовала заблокировать Федеральная торговая комиссия США, которая также выразила опасения по поводу проблем с конкуренцией. Ведомство еще ранее обещало более «агрессивно» контролировать подобные слияния компаний.

Материалы по теме:
Доигрались. Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
Доигрались.Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
22 августа 2022
Не по-детски. Мировые гиганты скупают по всему миру студии компьютерных игр. К чему это приведет?
Не по-детски.Мировые гиганты скупают по всему миру студии компьютерных игр. К чему это приведет?
17 декабря 2022

В Microsoft, в свою очередь, после сообщения комиссии указали, что больше не могут комментировать точные сроки сделки, хотя ранее рассчитывали завершить процесс к 30 июня. О планах по поглощению Activision было объявлено в начале 2022 года, сумма сделки оценивалась в 68,7 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
Дзюба пошутил о неприличном жесте аргентинца во время награждения на ЧМ-2022
МЧС предупредило жителей столичного региона об опасности
Казахстан уточнил условия создания «тройственного» газового союза
Еще одна крупная российская авиакомпания отменила рейсы в Египет
СКР возбудил дело из-за нападения арестанта на сотрудницу СИЗО
Геймеры захотели помешать Microsoft купить разработчика Call of Duty
Финский генерал заявил о способности «вести войну, как на Украине»
В Очакове и Кривом Роге произошли взрывы
Решена загадка галактик-спутников вокруг Млечного Пути
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.