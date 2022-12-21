Геймеры захотели помешать Microsoft купить разработчика Call of Duty

Геймеры из США подали в суд на Microsoft из-за плана по покупке Activision Blizzard

Геймеры из США подали в суд на Microsoft, рассчитывая помешать корпорации купить компанию Activision Blizzard — разработчика серии игр Call of Duty, пишет Reuters.

Речь идет о частном иске от лица 10 граждан, переданном в суд в Калифорнии. По версии истцов, Microsoft со своей сделкой нанесет ущерб конкуренции в индустрии, а компания получит возможность поднимать цены и ограничивать выпуск игр. Представитель обратившихся в суд граждан заявил, что рынок хотят защитить от сделок, которые в долгосрочной перспективе нанесут ущерб потребителям.

В начале декабря запланированную сделку уже потребовала заблокировать Федеральная торговая комиссия США, которая также выразила опасения по поводу проблем с конкуренцией. Ведомство еще ранее обещало более «агрессивно» контролировать подобные слияния компаний.

В Microsoft, в свою очередь, после сообщения комиссии указали, что больше не могут комментировать точные сроки сделки, хотя ранее рассчитывали завершить процесс к 30 июня. О планах по поглощению Activision было объявлено в начале 2022 года, сумма сделки оценивалась в 68,7 миллиарда долларов.