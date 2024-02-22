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10:40, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Песков заявил о давлении на СМИ со стороны западных властей

Песков: на Западе СМИ подвергаются жесткому нажиму со стороны властей

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

На Западе СМИ подвергаются сильному давлению со стороны властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

«В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран», — рассказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что западные журналисты «гонятся за жареной информацией и не проверяют факты». По его словам, издания становятся жертвой действий властей, которые используют их, чтобы доносить ложную информацию. Песков добавил, что такая ситуация «ничего, кроме сожаления, не вызывает».

В том же интервью пресс-секретарь российского президента заявил, что в СМИ должны работать патриоты своих стран. По словам Пескова, такое «есть далеко не везде».

Помимо этого, представитель Кремля сравнил российские и западные СМИ. Он сообщил, что отечественные медиа могут состязаться с зарубежными в эффективности.

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      Олег Давыдов
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