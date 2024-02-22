Девушка разозлилась на бойфренда и пробежалась по улице голышом

В Гонконге девушка разделась догола на улице из-за расставания с возлюбленным

В Гонконге девушка пробежалась по улице голышом из-за того, что рассталась с бойфрендом. Об этом сообщает The Thaiger.

Произошедшее заснял очевидец. В начале ролика пара ссорится. Затем мужчина крикнул, что расстается с девушкой, и ушел прочь. Та, в свою очередь, разозлилась на возлюбленного и побежала на автобусную остановку, где стала снимать с себя одежду.

Оставив на земле обувь и брюки, она побежала по дороге, попутно раздеваясь догола. Мужчина, заметив неадекватное поведение спутницы, вернулся и собрал брошенную ей одежду. Ему удалось уговорить девушку уйти с дороги и одеться.

Произошедшее вызвало бурные обсуждения в сети. Многие люди раскритиковали пару за нарушение общественного порядка, а другие обратили внимание на проявленный девушкой эгоизм.

Ранее сообщалось, что в Колумбии голый уроженец Эквадора упал с дерева на такси и напугал прохожих. В результате внезапного падения мужчина разбил заднее стекло автомобиля и помял его крышу и багажник.

