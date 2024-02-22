Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 22 февраля 2024Из жизни

Девушка разозлилась на бойфренда и пробежалась по улице голышом

В Гонконге девушка разделась догола на улице из-за расставания с возлюбленным

Фото: Unsplash

В Гонконге девушка пробежалась по улице голышом из-за того, что рассталась с бойфрендом. Об этом сообщает The Thaiger.

Произошедшее заснял очевидец. В начале ролика пара ссорится. Затем мужчина крикнул, что расстается с девушкой, и ушел прочь. Та, в свою очередь, разозлилась на возлюбленного и побежала на автобусную остановку, где стала снимать с себя одежду.

Оставив на земле обувь и брюки, она побежала по дороге, попутно раздеваясь догола. Мужчина, заметив неадекватное поведение спутницы, вернулся и собрал брошенную ей одежду. Ему удалось уговорить девушку уйти с дороги и одеться.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Произошедшее вызвало бурные обсуждения в сети. Многие люди раскритиковали пару за нарушение общественного порядка, а другие обратили внимание на проявленный девушкой эгоизм.

Ранее сообщалось, что в Колумбии голый уроженец Эквадора упал с дерева на такси и напугал прохожих. В результате внезапного падения мужчина разбил заднее стекло автомобиля и помял его крышу и багажник.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      Стало известно о планах КамАЗа создать еще 12 беспилотных грузовиков к сентябрю

      Россиянин побывал в супермаркете во Франции и раскрыл цены на яйца

      Курс Украины в НАТО назвали ошибкой

      В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции Ассанжа

      Женщина пожаловалась на необычную проблему во время орального секса

      Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»

      Девушка разозлилась на бойфренда и пробежалась по улице голышом

      Названы признаки зараженного вирусом приложения для смартфона

      В Венесуэле обрушилась нелегальная шахта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше