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18:02, 22 февраля 2024Наука и техника

У экзопланеты TRAPPIST-1e разрушилась атмосфера

The Astrophysical Journal: электрические токи разрушили атмосферу у экзопланеты

Изображение: The Astrophysical Journal

Астрофизики обнаружили, что экзопланета TRAPPIST-1e, скорее всего, не имеет атмосферы из-за разрушения газовой оболочки в результате электрических токов в верхних слоях. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Землеподобная планета TRAPPIST-1e, открытая в 2017 году, вращается на расстоянии всего 0,028 астрономической единицы от родительской звезды, относящейся к спектральному классу М (красные карлики). Несмотря на ее близость к светилу, равновесная температура оценивается в 246 кельвинов, что всего на 9 кельвинов ниже земной.

Предыдущие исследования показали, что звездные ветры TRAPPIST-1 могут лишить планету богатой водородом атмосферы путем фотоиспарения, однако такой вывод не учитывает всей сложности газовых сред. Другим потенциальным механизмом разрушения является взаимодействие заряженных частиц ветра с ионизированными слоями атмосферы.

В новой работе было продемонстрировано, что само движение планеты в переменном магнитном поле звезды породит электрические токи в верхних слоях атмосферы в результате электромагнитной индукции Фарадея. По расчетам, возникают достаточно сильные ионосферные токи, которые обеспечивают нагрев газовой оболочки, ее расширение и последующий отток в космос.

Ранее ученые Венского университета выяснили, что все планеты в системе TRAPPIST-1, вероятно, не пригодны для существования живых организмов из-за того, что лишились атмосферы в результате жесткого излучения родительской звезды.

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      Александр Еникеев
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