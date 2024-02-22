Госдеп расценил подарок Путина лидеру КНДР как нарушение санкций ООН

Госдеп: подарок президента России Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что подарок президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как "роскошный автомобиль российского производства"», — так Миллер прокомментировал сообщения о передаче Ким Чен Ыну автомобиля Aurus. Он добавил, что не стал бы искать роскошный автомобиль в России, даже если бы санкций не было.

По мнению госдепа, подарок, сделанный президентом России, нарушает санкции Совбеза ООН.

Министерство иностранных дел Южной Кореи также заявило, что подарок Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что будут «внимательно следить» за развитием российского сотрудничества с КНДР.