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07:20, 22 февраля 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности уничтожения ракеты С-200 над Ростовской областью

Губернатор Голубев: из-за перехвата ракеты С-200 последствий на земле нет
Василий Голубев

Василий Голубев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После перехвата системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200 над Ростовской областью разрушений не последовало. Подробности попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Последствий на земле нет. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей Дона», — написал глава региона.

Ракету над регионом перехватили в ночь на четверг, 22 февраля. Как отчитались в Минобороны, над регионом сбили ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей. Помимо этого, силы ПВО сбили беспилотник в Брянской области.

В январе дежурные средства ПВО перехватили украинскую ракету С-200 в Белгородской области. Там же были уничтожены 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

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      Анастасия Шейкина
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