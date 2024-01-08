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07:36, 8 января 2024Россия

ПВО перехватила украинскую ракету над российским регионом

Российская ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, в 07:00 в понедельник, 8 января, была пресечена попытка террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинская сторона применила переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200 по объектам на территории Российской Федерации, отметили в министерстве.

Ранее средства ПВО уничтожили над регионом 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». В самом Белгороде объявили ракетную опасность.Также Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет РСЗО.

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      Марина Совина
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