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17:01, 22 февраля 2024Из жизни

Китай все же отправит больше панд в США

Reuters: Китай все же отправит больше панд в зоопарки США

Фото: Unsplash

Власти Китая все же решили передать больше панд зоопаркам США. Об этом сообщает Reuters.

В ходе брифинга в четверг, 22 февраля, представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что китайские власти подписали соглашение с зоопарком Сан-Диего о международном сотрудничестве в области защиты больших панд. Как отметил Нин, в настоящее время Китай также активно сотрудничает с зоопарком в Вашингтоне.

На протяжении многих лет Китай отправляет панд в зоопарки разных стран, что является так называемой панда-дипломатией. Это один из инструментов публичной политики государства: больших панд используют в качестве «дипломатического подарка», чтобы помочь наладить отношения между странами.

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Однако в сентябре Китай не стал продлевать договор, по которому большие панды жили в зоопарках США, и решил забрать животных. Журналисты посчитали этот шаг политическим.

В ноябре ситуация изменилась. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Пекин ценит сотрудничество с Вашингтоном по сохранению панд, таким образом дав понять, что отправит в США новых медведей — «посланцев дружбы между китайским и американским народом».

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      Алиса Удовик
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