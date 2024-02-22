Лавров обсудил с главой МИД Турции Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Турции Фидан «сверили часы» по Украине и Ближнему Востоку

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече «сверили часы» по ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры сверили часы по ряду актуальных региональных и международных сюжетов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье и вокруг Украины. Рассмотрены вопросы взаимодействия на международных площадках», — сообщили в МИД России.

Ранее министр иностранных дел Турции подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования кризиса в секторе Газа. Он призвал международное сообщество к более активному участию в решении палестинской проблемы на основе признания существования двух государств.