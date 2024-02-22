Лавров обвинил Запад в вынашивании уголовных приемов для отъема активов России

Лавров: Запад вынашивает уголовные приемы для отъема активов и собственности РФ

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в вынашивании уголовных приемов для отъема российских активов и собственности. Его слова приводит ТАСС.

«Вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности. Сделана ставка на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, "зеленые" барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций», — заявил министр, выступая перед коллегами по G20 в Рио-де-Жанейро.

Лавров подчеркнул, что Запад пользуется любыми средствами для выполнения собственных задач. Он указал на нарушение обещаний о нерасширении НАТО к границам России, добавив, что западные страны взяли курс на глобальную экспансию.

Ранее глава МИД заявил, что лимит жестов «доброй воли» со стороны Москвы в отношении Запада уже давно исчерпан.

