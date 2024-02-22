Медведев оценил расходы России на оборону

Медведев: бюджет России нельзя назвать военным

Бюджет России не является военным в узкоспециальном смысле этого слова. Так расходы страны на оборону оценил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру»,

Медведев согласился со словами главы Минфина Антона Силуанова, что бюджет России нельзя назвать военным. Соотношение расходов говорит о бюджете развивающегося государства с «весьма значительными тратами на оборонные нужды», отметил он.

«Для понимания цифр и объемов, приблизительно 30 процентов расходов федерального бюджета (это триллионы рублей) — это социальные расходы, образование, здравоохранение. Ни одно социальное обязательство не потеряно, деньги по всем платятся, зарплаты платятся в этом секторе, пособия платятся и даже по отдельным позициям растут. Это треть. Вторая треть — это просто развитие страны, это экономика, транспорт, развитие городов, развитие разных коммуникаций», — объяснил Медведев.

По его словам, даже после завершения активной части специальной военной операции стране придется еще очень долгое время работать на оборону, «чтобы все понимали: у нас запас очень прочный». «И [чтобы] ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы», — добавил Медведев. Еще одной причиной не сбавлять траты на ОПК станет высокий спрос на российское вооружение на мировых рынках, подчеркнул он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал финансовый план России на 2024-2026 годы «бюджетом победы». По его словам, приоритетами федерального бюджета на следующие три года являются выполнение целей спецоперации, а также социальных обязательств. Он добавил, что поддержка экономики является одной из важнейших частей бюджета, поскольку от ее роста зависит благосостояние граждан.

