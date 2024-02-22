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13:54, 22 февраля 2024Россия

Медведев ответил на слова Байдена о Путине

Медведев назвал Байдена угрозой в ответ на его заявления о климате и Путине

Фото: Leah Millis / Reuters

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на выступление американского лидера Джо Байдена, в котором он в том числе высказался и о президенте России Владимире Путине. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте в заблокированной в России соцсети X (бывший Twitter).

Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Уточнялось, что американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Однако в своей речи он указал, что «экзистенциальной угрозой человечеству» является климат.

«В отличие от того, что заявил президент США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, такие как сам Байден, которые впали в маразм и готовы начать войну против России», — написал российский политик.

Ранее на слова Байдена ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал высказывания американского президента хамскими и подчеркнул, что подобные заявления являются огромным позором для Соединенных Штатов.

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      Варвара Кошечкина
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