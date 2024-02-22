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13:30, 22 февраля 2024Россия

Медведев назвал мерзавцами известных релокантов

Медведев назвал мерзавцами релокантов, которые хотят поражения России на СВО

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал мерзавцами известных релокантов, которые ведут антироссийскую кампанию из-за рубежа. Об этом он заявил на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По словам Медведева, известные люди, уехавшие из России до или после начала СВО, желают поражения России в спецоперации и ее раздела на части, а также участвуют в программах поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, еще раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы», — считает политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что возвращающимся в Россию релокантам не стоит ждать радушного приема. Эти люди совершили предательство по отношению к стране, сказал парламентарий, подчеркнув, что родина у человека одна, и он должен быть с ней в самых разных ситуациях.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою Родину или начал поддерживать ВСУ. При этом он добавил, что среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это нормальное чувство.

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      Анастасия Шейкина
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