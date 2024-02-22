На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Этот взрыв стал крупнейшим в текущем цикле солнечной активности — вспышка квалифицирована как X6.3.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории», — рассказали ученые.

По их словам, сейчас на Солнце фиксируется один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности.

Ранее 22 февраля сообщалось, что на Солнце произошли две вспышки высшего класса. Взрывы сопровождались корональными выбросами массы с высокими скоростями.