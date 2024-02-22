На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Полтавской области

Украинское издание «Общественное» в Telegram-канале сообщило о взрывах в Полтавской области.

«В Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников, там также действует воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучат в Сумской и Харьковской областях.

20 февраля стало известно о взрывах в Днепропетровской области. Утром 19 февраля сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне.

