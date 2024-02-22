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Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
01:03, 22 февраля 2024Спорт

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Фото: Alessandro Garofalo / Global Look Press

«Барселона» на выезде сыграла вничью с итальянским «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:1. В составе каталонцев голом на 60-й минуте отметился Роберт Левандовски, а спустя 16 минут Виктор Осимхен восстановил равенство.

Ответная встреча пройдет 12 марта. Игра состоится в Барселоне.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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      Алексей Гусев
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