Медведев заявил, что ВС России могут дойти до Киева для достижения целей СВО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру», заявил, что конечной целью России в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине может быть Киев. По его словам, это русский город, и оттуда исходит угроза для России.

Медведев заявил, что Киев управляется противниками России

Как считает зампред Совбеза РФ, российские войска должны установить контроль над Киевом.

Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

Медведев уточнил, что эта цель может быть достигнута если не сейчас, то через какое-то время, в другую фазу развития конфликта. Политик также объяснил необходимость занять Киев двумя причинами. Первая — это то, что Киев русский город. Второй причиной Медведев указал то, что город находится под контролем враждебных России сил во главе с США.

Еще одним русским городом Медведев назвал Одессу. По его словам, в России заждались ее возвращения. Он также добавил, что поведение киевских властей в Одессе выглядит чудовищно.

Путин заявлял, что Россия еще не достигла целей СВО

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Москва пока не достигла поставленных целей специальной военной операции. По его словам, одной из главных задач является денацификация Украины, подразумевающая запрет любых неонацистских движений.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал он.

Глава государства также напомнил, что западные страны просили Россию отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения. Однако, когда Москва выполнила просьбу, украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное вооруженное противостояние, в котором им помогают США и европейские союзники.