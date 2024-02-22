«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Португальский «Порту» на своем поле вырвал победу у лондонского «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.
Ответная встреча пройдет 12 марта. Игра состоится в Лондоне.
Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.