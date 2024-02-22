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00:58, 22 февраля 2024Спорт

«Порту» вырвал победу у «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Порту» со счетом 1:0 обыграл «Арсенал» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Фото: IMAGO/Nigel Keene / Global Look Press

Португальский «Порту» на своем поле вырвал победу у лондонского «Арсенала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 21 февраля, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой добавленной минуте забил Вендерсон Галено.

Ответная встреча пройдет 12 марта. Игра состоится в Лондоне.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Алексей Гусев
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