Премьер Польши заявил о недопустимости пророссийских взглядов на протестах

Премьер Польши Туск: нельзя допустить поддержку РФ на протестах у границ Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о недопустимости появления людей с пророссийскими взглядами на протестах у границ Украины. Об этом сообщает Reuters.

Комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, Туск заявил, что задержки на пограничных пунктах пропуска незначительны, а военная и гуманитарная помощь Киеву будет следовать через границу в полном объеме и без запозданий.

«Мы должны не позволить появиться среди протестующих сторонникам [президента России Владимира] Путина», — призвал премьер Польши. Он также подчеркнул, что Украина может в полной мере положиться на поддержку страны. Туск также заявил о необходимости совместного решения проблем фермеров.

20 февраля польские фермеры начали протест из-за аграрной политики Евросоюза. В частности, протестующие перекрыли железную дорогу у пункта пропуска «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил протестующих чешских фермеров в работе на Россию. По его мнению, акция протеста имеет мало общего с борьбой за условия фермеров.