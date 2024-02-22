Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 22 февраля 2024Мир

Премьер Польши заявил о недопустимости пророссийских взглядов на протестах

Премьер Польши Туск: нельзя допустить поддержку РФ на протестах у границ Украины

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о недопустимости появления людей с пророссийскими взглядами на протестах у границ Украины. Об этом сообщает Reuters.

Комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, Туск заявил, что задержки на пограничных пунктах пропуска незначительны, а военная и гуманитарная помощь Киеву будет следовать через границу в полном объеме и без запозданий.

«Мы должны не позволить появиться среди протестующих сторонникам [президента России Владимира] Путина», — призвал премьер Польши. Он также подчеркнул, что Украина может в полной мере положиться на поддержку страны. Туск также заявил о необходимости совместного решения проблем фермеров.

20 февраля польские фермеры начали протест из-за аграрной политики Евросоюза. В частности, протестующие перекрыли железную дорогу у пункта пропуска «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил протестующих чешских фермеров в работе на Россию. По его мнению, акция протеста имеет мало общего с борьбой за условия фермеров.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин совершит полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

      Британия поддержала кандидатуру главного фаворита на пост генсека НАТО

      Песков назвал маршрут полета Путина на Ту-160М военной тайной

      В Кремле раскрыли детали полета Путина на ракетоносце Ту-160М

      Дания назвала дату поставки Украине первых истребителей F-16

      В Госдуме поддержали идею давать бесплатное жилье одной категории граждан

      В России объяснили уникальность нового Ту-160М

      Россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии

      Акции европейских компаний рекордно выросли

      ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ студента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше