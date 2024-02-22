Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы АК для личной защиты

Прокуроры и следователи смогут использовать автоматы АК для личной защиты

Правительство России разрешило использовать сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета две модели автомата Калашникова (АК) для личной защиты. Постановление от 17 февраля 2024 года размещено на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в перечень боевого стрелкового оружия, стоящего на вооружении этих ведомств и предназначенного для личной защиты сотрудников. Список дополнили автоматами АК-12 и АК-15, а также пистолетами Лебедева (ПЛК и МПЛ).

В декабре 2023 года концерн «Калашников» сообщил, что АК-12 и АК-15, а также новые пистолеты Лебедева приняли на вооружение российской полиции.

В июле того же года концерн заявил, что опытную эксплуатацию модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1 производства ИМЗ в Росгвардии успешно завершили.