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11:35, 22 февраля 2024Россия

Россияне назвали популярные у мужчин темы разговоров на работе

Исследование «Работа.ру»: большинство мужчин обсуждают с коллегами работу

Фото: Unsplash

В ходе совместного опроса сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» 3,5 тысячи россиян назвали популярные у мужчин темы разговоров на работе. Об этом аналитики сообщили «Ленте.ру». Респондентам предоставили возможность сделать множественный выбор.

Согласно результатам исследования, большинство мужчин — 81 процент — обсуждают с коллегами профессиональные вопросы. Далее популярные темы для разговоров касаются личных интересов. 22 процента опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19 процентов — ремонт дома или квартиры, 17 процентов — семью и детей. По 12 процентов россиян сплетничают об отношениях между сотрудниками и рассказывают про домашних животных, а 9 процентов мужчин говорят о спорте.

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44 процента респондентов считают, что с коллегами стоит общаться на темы, которые выходят за рамки профессиональных вопросов, и искать общие увлечения, в том числе с мужчинами. 67 процентов участников опроса верят, что взаимные интересы позитивно влияют на атмосферу в коллективе.

По данным «Одноклассников», с мужчинами на работе можно говорить об автомобилях, юморе, спорте и рыбалке. Посты именно по этим тематикам собирают наибольшее количество реакций и комментариев от мужской аудитории соцсети.

Ранее россиянки рассказали о мужчинах с самыми привлекательными профессиями. Выяснилось, что женщинам больше всего нравятся работники IT-сферы. Кроме того, в число потенциальных кандидатов в мужья вошли сотрудники нефтегазовой, банковской и финансовой отраслей.

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      Александра Д Борисова
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