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05:30, 22 февраля 2024Путешествия

Россиянин побывал в супермаркете во Франции и раскрыл цены на яйца

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Российский путешественник побывал во Франции и раскрыл цены на продукты в местном супермаркете. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, во французских магазинах яйца можно купить в среднем по 2,55 евро за десяток (примерно 255 рублей). «Яйца, похоже, медленно, но верно превращаются из дешевого белкового продукта... в недешевый», — отметил автор.

Блогер также привел цены на другие востребованные продукты: багет — 0,8 евро (80 рублей), молоко — 1,19 евро (119 рублей), сыр — около 2,5-3 евро за 150 граммов (250-300 рублей), сливочное масло — 2 евро (200 рублей), йогурты — 0,9 евро за стаканчик (90 рублей).

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Путешественник отметил, что Франция производит значительную часть аграрной продукции в Евросоюзе. «Но в случае Франции много не значит дешево и доступно, по крайней мере если судить по ценам на овощи. Ни один из них не стоит дешевле 1,99 евро (199 рублей) за килограмм», — пожаловался он.

В то же время россиянин заметил, что во французских супермаркетах огромный ассортимент соусов, солений и специй. «В целом здешний ассортимент лишний раз напоминает, что именно французы являются главными гурманами во всей Европе», — заключил он.

Другой российский блогер зашел в супермаркет в Нидерландах. По его наблюдениям, там яйца стоят еще дороже — 350 рублей за десяток.

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      Мария Борисова
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