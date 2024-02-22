Медведев сообщил о планах перевести программное обеспечение на российские рельсы

Медведев сообщил о планах перевести все ПО на российские рельсы до 2025 года

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране планируется перевести все программное обеспечение (ПО) на отечественные рельсы до 2025 года. Заявление прозвучало во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев напомнил, что возглавляет комиссию по цифровому суверенитету России. По его словам, одной из задач организации является перевод всего софта в отношении критической инфраструктуры на российские рельсы.

Говоря об этой задаче, он назвал ее непростой. «У нас далеко не все [оборудование] есть, плюс существует консерватизм мышления в компаниях типа того, что иностранное лучше нашего, и поэтому дайте нам еще на нем поработать», — объяснил Медведев.

Ранее зампред Совбеза России поддержал распространение западного контента путем пиратства. Медведев заявил, что «чем больше разного контента, тем лучше», и подчеркнул, что «желательно, чтобы он был бесплатным».

Комиссия по цифровому суверенитету России была образована указом президента Владимира Путина в апреле 2022 года. Ее возглавил Медведев. Комиссия занимается разработкой мер по обеспечению технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры, оснащению таких объектов отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием и программно-аппаратными комплексами.