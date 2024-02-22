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21:15, 22 февраля 2024Спорт

Стало известно о помощи Неймара осужденному самому титулованному футболисту мира

UOL: Неймар помог осужденному Дани Алвесу выплатить потерпевшей 150 тысяч евро

Фото: Anderson Lira / Globallookpress.com

Неймар помог самому титулованному футболисту мира Дани Алвесу выплатить компенсацию потерпевшей по делу об изнасиловании. Об этом стало известно UOL.

По информации источника, семья Неймара помогла Алвесу выплатить 150 тысяч евро. Отмечается, что это позволило сократить итоговый срок заключения футболиста.

22 февраля суд вынес Алвесу приговор — он получил 4,5 года лишения свободы. Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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