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04:29, 22 февраля 2024Мир

Стало известно о распорядке дня Байдена

Daily Mail: по утрам Байден занимается с физиотерапевтом упражнениям по балансу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден просыпается около семи часов утра в спальне на втором этаже Белого дома, его будит кот. После этого глава государства занимается физическими упражнениями и отправляется на работу в Овальный кабинет. О распорядке политика стало известно газете Daily Mail.

«Президент Байден начинает свои примерно 45-минутные занятия около 8:00, зачастую с физиотерапевтом. Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой», — говорится в материале.

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Издание напомнило, что в 2020 году американский лидер сломал ногу, он должен был носить ортопедическую обувь, но проигнорировал предписания медиков. Теперь проблема усугубилась, политик часто падает при ходьбе, он вынужден носить специальные кроссовки вместо ботинок, а у подножья лестниц его страхует либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб.

По ночам Байден на время надевает аппарат для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях, из-за чего утром на его лице остаются следы. Президент спит по восемь часов в сутки, хотя его предшественники, Дональд Трамп и Барак Обама, позволяли себе отдыхать только пять часов.

После тренировки глава Белого дома посещает Овальный кабинет, слушает ежедневный секретный брифинг. Большинство публичных мероприятий обычно проходит между 10:00 и 16:00 (18:00 и 00:00 мск), в это время политик наиболее сосредоточен. Рабочий день длится до 19:00, в течение этого времени, помимо рабочих разговоров, лидер беседует по телефону с первой леди Джилл Байден, сыном Хантером и внуками.

Газета также указала на привычку Байдена опаздывать, несмотря на попытки администрации корректировать его распорядок дня. На публичные встречи спичрайтеры готовят ему речь, а помощники составляют краткий обзор новостей на случай, если он решит ответить на вопросы журналистов. Также для президента пишут шпаргалки для выступлений.

В октябре Джо Байден вновь споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену во время выступления в штате Филадельфия. До этого глава государства потерял равновесие, спускаясь по трапу самолета в Детройте. Также сообщалось, что политик стал чаще использовать запасной трап в задней части президентского воздушного борта, чтобы сократить риски очередного падения.

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      Марина Совина
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