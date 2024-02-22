В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

Депутат Совета ДНР Бидевка о передаче Киеву F-16: Украина проснется или исчезнет

Передавая Киеву F-16, Брюссель и Вашингтон принуждают Украину сражаться за чужие интересы и ставят страну перед выбором — проснуться от забвения или навсегда исчезнуть. Так на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о передаче Киеву американских истребителей отреагировал глава Народного Совета Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Бидевка в Telegram.

«Заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что Украина сможет наносить удары по России истребителями F-16, следует рассматривать [так:] (...) мы дадим вам оружие, чтобы вы воевали за наши интересы до последнего украинца. По сути, у Украины и ее населения два варианта — исчезнуть или проснуться», — заявил депутат.

Он добавил, что в том же контексте необходимо рассматривать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приостановке переговоров по вступлению Киева в Европейский союз.

Ранее дату передачи Украине американских истребителей назвали в Дании. По словам главы Минобороны королевства Троэльса Лунд Поульсена, Киев получит F-16 летом 2024 года.