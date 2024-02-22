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10:16, 22 февраля 2024Россия

В Госдуме объяснили новое оскорбление Байдена в адрес Путина

Депутат Шеремет объяснил маразмом новое оскорбление Байдена в адрес Путина

Фото: Leah Millis / Reuters

Новое оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина можно объяснить старческим маразмом, считает депутат от крымского региона Михаил Шеремет. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на слова американского президента Байдена, который во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента России сумасшедшим. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — заявил Байден.

«Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек», — прокомментировал ситуацию депутат.

На грядущих в США президентских выборах американцы не повторят ошибки и не допустят к власти Байдена, который спровоцировал войны в различных уголках мира, уверен Шеремет. По его мнению, Байден живет в своем выдуманном и мрачном мире и является главной угрозой всему человечеству, так как имеет доступ к ядерному оружию.

Байден неоднократно пытался оскорбить Путина, В сентябре 2023 года он назвал президента России диктатором, весной 2022 года — бандитом и мясником.

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      Анастасия Шейкина
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