В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций

МВФ: Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций

Российская экономика продолжает расти даже в условиях санкций, и это удивительно, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, сейчас России обладает военной экономикой. «Присутствует большой объем военных расходов, что способствует росту производства», — отметила Козак. Она также указала на рост темпов потребления в России.

Ранее в феврале первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что российская экономика «находится на отчетливой траектории положительного роста». По ее словам, Москва справляется с вызовами лучше, чем ожидали в МВФ.

В январе МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,6 процента. Показатель увеличился на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от 1 октября 2023 года.