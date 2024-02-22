В немецкой армии отвергли вероятность ядерной эскалации со стороны России

Генинспектор бундесвера Бройер: Путин не пойдет на ядерную эскалацию на Украине

Президент России Владимир Путин не пойдет на ядерную эскалацию в конфликте на Украине. С таким заявлением в интервью британскому изданию The Telegraph выступил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«За ядерной эскалацией последовали бы невиданные последствия для России. Я не ожидаю, что Путин перейдет эту черту», — отверг вероятность ядерной эскалации со стороны Москвы генинспектор немецкой армии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможное возвращение американского ядерного оружия в Великобританию является неудачной попыткой запугать Россию и приведет к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе.