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21:07, 22 февраля 2024Мир

В немецкой армии отвергли вероятность ядерной эскалации со стороны России

Генинспектор бундесвера Бройер: Путин не пойдет на ядерную эскалацию на Украине

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не пойдет на ядерную эскалацию в конфликте на Украине. С таким заявлением в интервью британскому изданию The Telegraph выступил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«За ядерной эскалацией последовали бы невиданные последствия для России. Я не ожидаю, что Путин перейдет эту черту», — отверг вероятность ядерной эскалации со стороны Москвы генинспектор немецкой армии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможное возвращение американского ядерного оружия в Великобританию является неудачной попыткой запугать Россию и приведет к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе.

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      Глеб Бажуткин
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