В ОКР раскритиковали условия МОК по допуску россиян к турнирам

Комиссия ОКР назвала неправомерными условия МОК по допуску россиян к турнирам

Комиссия Олимпийского комитета России (ОКР) по международному сотрудничеству раскритиковала условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к турнирам. Заявление организации приводит ТАСС.

Комиссия обсудила применение международными спортивными организациями ограничительных мер по допуску россиян на соревнования на основании рекомендаций МОК от 28 марта 2023 года. Условия допуска россиян были названы неправомерными и дискриминационными.

«Было отмечено, что во многих случаях указанные ограничительные меры были явно использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов», — подчеркнуто в заявлении.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.