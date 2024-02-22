Взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram.

Также взрывы прозвучали в Миргородской общине Полтавской области Украины.

21 февраля в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. При этом назначенный Киевом глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения.

Днем ранее в Кременчугском районе Полтавской области Украины в результате взрыва был поврежден промышленный объект.