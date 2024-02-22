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16:13, 22 февраля 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне
архивное фото

архивное фото. Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram.

Также взрывы прозвучали в Миргородской общине Полтавской области Украины.

21 февраля в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. При этом назначенный Киевом глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения.

Днем ранее в Кременчугском районе Полтавской области Украины в результате взрыва был поврежден промышленный объект.

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      Алевтина Запольская
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