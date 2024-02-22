В России ответили на обвинения Парижа в «агрессивном поведении» с ВС Франции

Депутат Чепа отверг обвинения Парижа в «агрессивном поведении» с ВС Франции

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление французского министра обороны Себастьяна Лекорню об «агрессивном поведении» России по отношению к Вооруженным силам (ВС) Франции. В беседе с «Лентой.ру» депутат отверг подобные обвинения Парижа.

Ранее Лекорню заявил, что Москва проявляет агрессивное поведение по отношению к ВС Франции. «Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — объяснил министр.

Чепа не согласился с обвинениями французской стороны. «Мы никогда не нарушаем никаких требований, потому что наших летчиков за это будут ругать. Наши летательные аппараты гораздо лучше и профессиональнее, и эти боятся при виде наших самолетов — это их проблемы», — считает Чепа.

Мы никогда не вели себя агрессивно, мы всегда ведем себя в рамках правил и летных заданий. (...) Мы никому не угрожаем Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

До этого глава Минобороны Франции сообщил о росте количества кибератак на предприятия военно-промышленного комплекса и обвинил в этом Россию.