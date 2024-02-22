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16:43, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В России снова заговорили о необходимости введения идеологии

Журналист Проханов заявил, что Россия недолго продержится без идеологии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов назвал ошибкой тот факт, что в Конституции России прописан отказ от государственной идеологии. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лилии Абрамовой, доступном на YouTube-канале «Татарка FM».

Согласно Конституции, никакая идеология в России не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Такое положение закреплено в Статье 13 главного закона страны.

«Конституция пишется не для того, чтобы под нее сделать новую страну. Она пишется, когда возникает новая страна, когда новой стране тесно жить в прежних уложениях. Когда России будет тесно жить, она снимет с себя эту одежду, наденет другой кафтан. Потому что, когда нет идеологии, нет страны. Перестройка убила идеологию, и исчезла страна. Если у сегодняшней России не будет идеологии, то мы продержимся недолго», — поделился своим мнением Проханов.

22 ноября 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин призвал прописать в Конституции идеологию. Однако эту идею раскритиковал патриарх Кирилл, назвав единую идеологию в России ненужной. Против инициативы выступила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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