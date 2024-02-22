В США рассказали о любимом транспорте морпехов

Popular Mechanics: бронемашины LAV-25 стали любимым транспортом КМП США

Бронированные машины семейства LAV (Light Armored Vehicle), которые сочетают мобильность и огневую мощь, стали любимым транспортом Корпуса морской пехоты (КМП) США. Об этом пишет Popular Mechanics.

«Его скорость и огневая мощь в сочетании с исключительной способностью мгновенно развертываться по всему миру делают LAV-25 идеальным компонентом любых сил реагирования на кризисные ситуации», — рассказали в публикации.

Автор подчеркнул, что LAV-25 применяли во всех операциях КМП начиная со вторжения в Панаму в 1989 году. После войны во Вьетнаме американские военные столкнулись с необходимостью создания мобильной и защищенной машины, которую можно было бы оперативно перебросить в нужный район.

Морпехи обратили внимание на швейцарский бронетранспортер MOWAG Piranha I. На основе этой модели разработали семейство плавающей бронетехники LAV, в которое входит боевая разведывательная машина (БРМ) LAV-25, командно-штабная машина LAV-C2, эвакуатор LAV-R, машина снабжения LAV-L, а также версии с минометом и противотанковыми ракетами.

Базовая машина LAV-25 получила башню с автоматической пушкой калибра 25 миллиметров и пулеметом. Модернизированные БРМ с дополнительной броней обеспечивают защиту от бронебойных пуль калибра 14,5 миллиметра.

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