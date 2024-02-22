Захарова резко высказалась о сыне Байдена в ответ на оскорбление Путина

Захарова: выражение «сумасшедший сукин сын» лучше ассоциируется с сыном Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высказалась о сыне президента США Джо Байдена в ответ на оскорбление американским лидером президента России Владимира Путина. Публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением "сумасшедший сукин сын", пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — отметила Захарова.

Ранее 22 февраля сообщалось, что Джо Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина сумасшедшим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое поведение хамским и заявил, что это огромный позор для Соединенных Штатов.