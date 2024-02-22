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16:32, 22 февраля 2024Спорт

«Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ

«Зенит» убрал футболиста Марио Фернандеса из заявки на сезон-2023/2024 РПЛ
Марио Фернандес

Марио Фернандес. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Петербургский «Зенит» убрал из заявки команды на оставшуюся часть сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги (РПЛ) защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщается на сайте лиги.

33-летний футболист пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года. Его контракт был рассчитан на один год. За сине-бело-голубых защитник провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

В октябре 2023 года стало известно, что футболиста беспокоят проблемы с коленом. Отмечалось, что скорее всего Фернандесу не понадобится операция, однако он может не выйти на поле до конца сезона.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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      Анастасия Борисова
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