Звезда «Слова пацана» признался в любви к Моргенштерну

Актер Никита Кологривый заявил, что любит Моргенштерна как явление

Актер и звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался в любви к российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он рассказал в беседе с владельцем сети магазинов кроссовок Никитой Ефремовым, ролик доступен на YouTube.

Актер отметил, что музыкант является неоднозначным человеком. «Очень его люблю как явление. Мне очень часто говорят, что мы похожи в чем-то. Мне кажется, он честно живет перед всеми и перед собой. И мне это очень нравится. Я максимально пытаюсь быть таким же, но не всегда выходит. Он красавчик», — заявил он.

Кологривый отметил, что исполнитель обладает хорошими актерскими навыками. Звезда «Слова пацана» также поделился, что однажды ему предлагали сыграть Моргенштерна. Он не раскрыл имя инициатора, но сказал, что это известный актер. «Я сказал: "Да, конечно!" Прикинь, если бы я его сыграл? Это бы просто уничтожило пространство. Поэтому Морген молодец», — добавил артист.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оценил, сможет ли Никита Кологривый сыграть политика Владимира Жириновского.

До этого глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар рассказала, что актер согласился сыграть роль основателя партии без обсуждения гонорара.