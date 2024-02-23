Аршавин поделился мнением о дисквалификации Валиевой

Аршавин заявил, что ему обидно за дисквалифицированную фигуристку Камилу Валиеву

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за допинг. Его слова приводит РИА Новости.

Аршавин рассказал, что ему удалось пообщаться с Валиевой на открытии Игр будущего в Казани. «Обидно за нее, если честно», — заявил он.

Ранее Валиеву поддержал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он назвал себя фанатом фигуристки, отметив, что ему жаль ее.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

