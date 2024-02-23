Бывший президент IIHF рассказал об отношении к Овечкину

Бывший президент IIHF Фазель признался, что является фанатом Овечкина

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал об отношении к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит ТАСС.

Функционер признался, что является фантом игрока. Он также оценил шансы россиянина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У него еще два года контракта и да, у него есть шанс: "Давай, атакуй". Но Гретцки есть Гретцки, а Овечкин — это Овечкин, не хочу их сталкивать», — заявил Фазель.

21 февраля Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В активе россиянина 838 заброшенных шайб, а канадец отличился 894 раза.