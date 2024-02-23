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08:15, 24 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал необычный вид приседаний для проработки ног

Тренер Максим Оборин посоветовал делать сисси-приседания для проработки мышц ног

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Максим Оборин посоветовал необычный вид приседаний для проработки мышц ног. Его слова приводит «Чемпионат».

Оборин предложил делать сисси-приседания, назвав их главным преимуществом целенаправленную проработку квадрицепсов. Также в работу включаются ягодицы, бицепс бедра и икры, улучшается контроль в коленных суставах.

Оборин описал правильную технику выполнения сисси-приседаний без оборудования. Для начала нужно встать вертикально рядом с любой опорой, ноги расположите на ширине тазовых костей, одной рукой схватитесь за опору. Обеспечьте телу нейтральное выравнивание, напрягая мышцы брюшной и ягодичной области. Затем начните медленно сгибать ноги в коленях до прямого угла, параллельно поднимаясь на носки и отклоняя корпус назад, при этом бедра должны быть зафиксированы. Затем возвращайтесь в исходное положение.

Ранее тренер Юлия Грушина рассказала, какие упражнения могут помочь в борьбе с «ушками» на бедрах. «Эффективны будут румынская тяга и ягодичный мост, диагональные, латеральные и болгарские выпады, отведение ноги в кроссовере, зашагивания на тумбу или платформу с медленным спуском», — поделилась она.

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      Дарья Коршунова
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