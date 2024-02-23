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06:33, 23 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха на море в 2024 году

Аналитик Мкртчян: цены отдыха на море в 2024 году вырастут по всем направлениям
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Фото: Evgenii Shabanov / Globallookpress.com

В 2024 году стоимость отдыха на море для россиян вырастет по сравнению с прошлым сезоном. Об этом предупредил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал минимальную цену отпуска на зарубежных и отечественных направлениях.

Финальная стоимость отдыха в России зависит от нескольких факторов

«Все повышают цены. Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, — это Крым. Например, тот отель, который в Крыму стоит 6 тысяч рублей в сутки, в Сочи стоит примерно 12 тысяч, в Геленджике он стоит 10 тысяч, в Анапе он стоит 8 тысяч», — объяснил аналитик.

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Стоимость отдыха сильно зависит от того, каким способом добираться на курорт, отметил Алексан Мкртчян.

«Богатые люди едут на поездах СВ, например. Поезда очень дорогие, СВ будет стоить минимум 25 тысяч в одну сторону на человека. Самолет будет примерно стоит 7-8 тысяч рублей, туда и обратно — 15 тысяч. Понятно, что тысяч 50-70 [на двоих на неделю] надо взять с собой на обеды и ужины, и это если не злоупотреблять спиртным», — отметил специалист

По подсчетам представителя туриндустрии, недельный отдых в трехзвездочном отеле в России на человека обойдется примерно в 75 тысяч рублей. В то же время вырастут цены и на зарубежные направления.

Турция станет менее популярна у россиян

«Россияне воспринимали Турцию во многом как недорогое направление, но в прошлом году Турция резко выросла, поэтому она свой лимит роста цены исчерпала. В прошлом году Турция потеряла примерно миллион россиян, в этом году потеряет примерно 800 тысяч россиян», — сказал он.

На зарубежные направления тоже будет рост. Турция в этом году сильно дорожать не будет, потому что весь запас подорожания она исчерпала в прошлом году

Алексан Мкртчянвице-президент Альянса туристических агентств России

Те, для кого отпуск в Турции окажется дорогим, поедут либо на российские курорты, либо в другие страны, считает Алексан Мкртчян. Среди альтернативных зарубежных направлений он назвал Египет и ОАЭ.

«Июль, август и сентябрь — это три месяца, когда Турция очень дорогая. И как раз в эти три месяца резко снижаются цены в Эмиратах на 70 процентов. (...) Цены примерно такие: в Турцию на семью папа, мама, ребенок в четыре звезды все включено из Москвы на неделю в июне можно полететь за 160 тысяч, в июле это будет стоить уже 200 тысяч», — заключил специалист.

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