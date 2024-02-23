Россиянам назвали минимальную стоимость отдыха на море в 2024 году

Аналитик Мкртчян: цены отдыха на море в 2024 году вырастут по всем направлениям

В 2024 году стоимость отдыха на море для россиян вырастет по сравнению с прошлым сезоном. Об этом предупредил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал минимальную цену отпуска на зарубежных и отечественных направлениях.

Финальная стоимость отдыха в России зависит от нескольких факторов

«Все повышают цены. Больше всего повышает Сочи, потом Дагестан, потом Геленджик, Анапа и, наконец, единственное место в России, где цены почти не растут, а то и снижаются, — это Крым. Например, тот отель, который в Крыму стоит 6 тысяч рублей в сутки, в Сочи стоит примерно 12 тысяч, в Геленджике он стоит 10 тысяч, в Анапе он стоит 8 тысяч», — объяснил аналитик.

Стоимость отдыха сильно зависит от того, каким способом добираться на курорт, отметил Алексан Мкртчян.

«Богатые люди едут на поездах СВ, например. Поезда очень дорогие, СВ будет стоить минимум 25 тысяч в одну сторону на человека. Самолет будет примерно стоит 7-8 тысяч рублей, туда и обратно — 15 тысяч. Понятно, что тысяч 50-70 [на двоих на неделю] надо взять с собой на обеды и ужины, и это если не злоупотреблять спиртным», — отметил специалист

По подсчетам представителя туриндустрии, недельный отдых в трехзвездочном отеле в России на человека обойдется примерно в 75 тысяч рублей. В то же время вырастут цены и на зарубежные направления.

Турция станет менее популярна у россиян

«Россияне воспринимали Турцию во многом как недорогое направление, но в прошлом году Турция резко выросла, поэтому она свой лимит роста цены исчерпала. В прошлом году Турция потеряла примерно миллион россиян, в этом году потеряет примерно 800 тысяч россиян», — сказал он.

На зарубежные направления тоже будет рост. Турция в этом году сильно дорожать не будет, потому что весь запас подорожания она исчерпала в прошлом году Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств России

Те, для кого отпуск в Турции окажется дорогим, поедут либо на российские курорты, либо в другие страны, считает Алексан Мкртчян. Среди альтернативных зарубежных направлений он назвал Египет и ОАЭ.

«Июль, август и сентябрь — это три месяца, когда Турция очень дорогая. И как раз в эти три месяца резко снижаются цены в Эмиратах на 70 процентов. (...) Цены примерно такие: в Турцию на семью папа, мама, ребенок в четыре звезды все включено из Москвы на неделю в июне можно полететь за 160 тысяч, в июле это будет стоить уже 200 тысяч», — заключил специалист.

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