Такер Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа

Такер Карлсон заявил, что все обвинения против Трампа смехотворны

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X прокомментировал предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу обвинения.

Он подчеркнул, что все они являются смехотворными.

Ранее стало известно о намерении Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Политик планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.

Экс-президент, комментируя обвинения против него, заявлял, что они его не беспокоят. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.