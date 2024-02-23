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03:54, 23 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон прокомментировал обвинения против Трампа

Такер Карлсон заявил, что все обвинения против Трампа смехотворны
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X прокомментировал предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу обвинения.

Он подчеркнул, что все они являются смехотворными.

Ранее стало известно о намерении Трампа обжаловать отказ судьи снять с него ряд обвинений. Политик планирует апеллировать к юридическому иммунитету главы государства.

Экс-президент, комментируя обвинения против него, заявлял, что они его не беспокоят. По его словам, он не думает о перспективах оказаться за решеткой и верит, что в конце концов победит.

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      Марина Совина
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