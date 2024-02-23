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15:44, 23 февраля 2024Спорт

В МОК отреагировали на решение CAS по апелляции ОКР

В МОК остались довольны решением CAS отклонить апелляцию ОКР

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона оспаривала приостановку членства в МОК, CAS встал на сторону международной организации. В МОК отметили, что довольны таким решением.

Ранее в CAS постановили, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

12 октября прошлого года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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      Алексей Гусев
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