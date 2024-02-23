В ОКР заявили о дискриминации россиян перед Олимпийскими играми-2024

ОКР не исключил введение дополнительных условий для допуска россиян на Игры-2024

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить их апелляцию на временное отстранение, которое наложил Международный олимпийский комитет (МОК). Заявление ОКР приводится в Telegram.

«Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов», — отметили в ОКР. По мнению российской стороны, CAS проигнорировал многочисленные правовые доводы и дословно переписал аргументы МОК.

В ОКР также не исключили введение дополнительных условий для допуска россиян на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. «Даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных», — подчеркнули в организации.

Ранее в CAS постановили, что исполнительный комитет МОК не нарушал принципы законности и равенства, отстраняя ОКР.

12 октября 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

